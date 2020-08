Vier nieuwe besmettingen met coronavirus in Nieuw-Zeeland: hoofdstad in lockdown, verkiezingen mogelijk uitgesteld

In Nieuw-Zeeland zijn voor het eerst in 102 dagen vier nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Premier Jacinda Ardern reageert fors: hoofdstad Auckland gaat in lockdown, de verkiezingen worden mogelijk uitgesteld.

Dinsdag kreeg Nieuw-Zeeland voor het eerst in 102 dagen opnieuw te maken met het coronavirus. In Auckland werden bij een gezin vier besmettingen gemeld. Het is nog onduidelijk waar ze die besmettingen opliepen. Intussen zijn bij vier mensen die banden hadden met dat gezin ook coronasymptomen vastgesteld. In Auckland, de dichtstbevolkte stad van het land, geldt nu nog tot vrijdag een lockdown. Scholen en alle niet-noodzakelijke winkels zijn gesloten.

De nieuwe coronagevallen hebben Ardern ook doen beslissen om de ontbinding van het parlement uit te stellen van vandaag tot volgende week maandag. Tegen dan zal ze ook beslissen of de voor 19 september geplande verkiezingen al dan niet uitgesteld worden. De oppositie had aangedrongen op een uitstel van de verkiezingen, omdat campagne voeren in de huidige omstandigheden niet mogelijk is. Ardern is kandidaat om zichzelf op te volgen. De sociaaldemocrate is premier sinds 2017.