De Ivoriaanse spits Mamadou Koné gaat opnieuw het shirt van Eupen dragen. De Duitstalige eersteklasser bevestigde zijn komst woensdag.

De 28-jarige Koné speelde in het voorjaar van 2018 al eens voor de Panda’s. In vijftien wedstrijden vond hij toen vijf keer de weg naar de netten.

Afgelopen seizoen was Koné bij Deportivo La Coruna in de Spaanse tweede klasse goed voor vier goals en vier assists in 22 matchen.

Hij ondertekende een contract tot 30 juni 2022.