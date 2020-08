Giften voor noodhulp aan Beiroet komen op gang: “De noden blijven erg hoog”

Verschillende ngo’s kregen de voorbije week al tienduizenden euro’s aan giften binnen na hun oproep om de door een zware explosie getroffen Libanese hoofdstad Beiroet met noodhulp te kunnen bijstaan. “Maar de noden blijven erg hoog”, luidt het. Zo verhoogt Unicef zijn oproep voor hulpverlening aan kinderen naar 23 miljoen dollar (19,5 miljoen euro).

Unicef België ontving al zeker 50.000 euro aan giften. Maar dat bedrag is een onderschatting, want behalve online giften via de website van de kinderrechtenorganisatie, kunnen giften ook via een rekeningnummer overgemaakt worden. “Intussen blijven we onze oproep herlanceren, want Unicef heeft een nieuwe inschatting op het terrein gedaan en heeft zijn noodoproep opnieuw verhoogd, van 8,2 miljoen naar 23 miljoen dollar voor de komende zes maanden. Dat geld is onder meer bestemd voor onderwijs, gezondheidszorg en drinkwatervoorziening”, zegt woordvoerder Philippe Henon.

Noodhulp

Oxfam-Solidariteit lanceerde zijn oproep voor giften afgelopen vrijdag, en tijdens het weekend werd ongeveer 40.000 euro ingezameld. De organisatie plakt geen concrete doelstelling op de noodhulp. “Samen met de andere Oxfam-affiliaties zullen wij het geld verzamelen en doorstorten naar onze partnerorganisaties in Beiroet”, zegt een woordvoerster.

Bij Caritas werd iets minder dan 60.000 euro opgehaald, maar daar wordt benadrukt dat dit het resultaat is van een online oproep en een persbericht dat vorige week werd uitgestuurd. “We hebben onze volledige achterban nog niet kunnen bereiken”, luidt het. “Het is echt nog heel vroeg, maar toch gaan we onze oproep herlanceren. De noden op het terrein zijn zeer hoog.”