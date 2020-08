Man op klaarlichte dag betrapt terwijl hij steelt uit politiewagen in Charleroi

Er is een opmerkelijk filmpje viraal op sociale media dat zich afspeelde in Charleroi dinsdagmiddag. Een onbekende man probeerde dingen te stelen uit een politiewagen terwijl twee agenten zich in een huis bevonden enkele meters verder. Het duurde niet lang of de man mocht zijn hele buit afgeven terwijl hij werd gefouilleerd. De man moet half september voor de correctionele rechtbank verschijnen.