Politie sluit illegaal café dat pas week open was: “Wie niet horen wil, moet voelen”

Aalst -

In de Alfred Nichelsstraat moest de lokale politie dinsdagavond café Underground sluiten. De zaak was pas een week eerder geopend, maar er stonden onder meer waterpijpen en dat is tijdens de coronacrisis verboden. “Wie niet horen wil, moet voelen”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) hardhandig.