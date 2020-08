Eindelijk weer ‘de beste’ trappisten drinken, na tien dagen drooglegging: “Dat smaakt, zeker in dit weer”

Tien dagen na de vrijwillige sluiting is café In de Vrede in Westvleteren heropend. Tijdens de sluiting hebben de uitbaters de zaak heringericht om de veiligheid te garanderen voor hun personeel en vele klanten, die er maar wat graag de hitte doorspoelen met een frisse trappist.

Guy Depoorter en Philip De Backer baten café In de Vrede uit naast de beroemde Sint-Sixtusabdij in Westvleteren . “Dit is de enige plek in de wereld waar je de beroemde trappisten van de Sint-Sixtusabdij ...