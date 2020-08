Paradijselijk eiland, ooit gewonnen met pokerspel, te koop voor 14,5 miljoen euro

Toevallig ergens 14,5 miljoen euro op overschot? Dan is Pumpkin Island, op een half uurtje varen van het Australische Queensland, misschien wel de ideale investering.

Op het 5,7 hectare grote eiland staan twee bungalows en vijf vakantiehuisjes, goed voor alles samen 34 gasten. Er is een landingsplaats voor een helikopter en aan een van de twee aanlegsteigers ligt een boot voor 36 personen. Maar bovenal is Pumpkin Island ‘duurzaam’: elektriciteit wordt opgewekt met windmolens en zonnepanelen. Er is zelfs een systeem om van regenwater drinkwater te maken.

Volgens de verkopers is het eiland ‘de ideale plaats om in lockdown te zitten’. Foto: Pumpkin Island

“De ideale plaats om in lockdown te zitten tijdens de coronapandemie”, aldus de verkopers van dienst, Wayne en Laureth Rumble, bij CNN Travel. “Het ligt compleet afgezonderd en toch kan je je vrij bewegen. De kinderen speelden in de natuur of op het strand. Een doodnormaal leventje dus, tot we de tv aanzetten...” Waarom ze verkopen? “Om dichter bij onze familie te zijn in Nieuw-Zeeland.”

Volgens de overlevering was het eiland ooit eigendom van een oesterboer, ene Snigger Findlay. Die raakte begin jaren 60 van vorige eeuw heel zijn hebben en houden, inclusief het eiland, kwijt tijdens een spelletje poker. Zo kwam Pumpkin Island in handen van de familie Mason. De Rumbles kochten het eiland in 2003 voor 909.000 dollar en hopen er nu dus 14,5 miljoen euro voor te krijgen. Een rendement dat al even paradijselijk is als het eiland zelf.