Rudi Vervoort: “In Brussel is het niet hetzelfde als in Antwerpen, hier hebben we geen piek”

Brussel - Na de provincie Antwerpen en tientallen Vlaamse gemeenten kondigt nu ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een algemene mondmaskerplicht af. De alarmdrempel van 50 coronabesmettingen per 100.000 inwoners is er bereikt, en dus neemt minister-president Rudi Vervoort (PS) bijkomende maatregelen. Maar Vervoort wil de hoofdstad niet vergelijken met Antwerpen. Dat zegt hij in bovenstaand interview met persagentschap Belga.

Het dragen van een mondmasker, dat de neus en de mond bedekt, is er voortaan verplicht voor iedereen van twaalf jaar of ouder. De maatregel geldt op alle openbare plaatsen en publiek toegankelijke private plaatsen in heel het gewest.

De regelgeving voorziet wel enkele uitzonderingen. Er is geen mondmasker vereist tijdens sportbeoefening, bij het verrichten van intensieve lichamelijke arbeid op de openbare weg, en voor mensen met een handicap die hen verhindert een masker of een gelaatsscherm te dragen.

Wanneer het dragen van een mondmasker of een stoffen alternatief wegens medische redenen niet mogelijk is, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

