Man zwaargewond bij schietpartij in Elsene

Brussel / Elsene - In de Brusselse gemeente Elsene is afgelopen nacht een man zwaargewond geraakt bij een schietpartij. Dat meldt La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. De juiste omstandigheden van de schietpartij en het motief van de daders zijn nog onduidelijk.

“Deze ochtend rond 00u45 werden meerdere schoten gelost in de Adolphe Mathieustraat in Elsene”, zegt parketwoordvoerster Willemien Baert. “Een slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging maar verkeert niet meer in levensgevaar. Het parket van Brussel werd ingelicht en heeft de nodige onderzoeksdaden bevolen. Het labo van de federale gerechtelijk politie en de wapendeskundige zijn ter plaatse afgestapt. In het belang van het onderzoek zal er niet verder gecommuniceerd worden.”

Volgens La Dernière Heure werd het slachtoffer, de 27-jarige B.M., achtmaal beschoten maar zou de gewonde man eerst zijn gsm en wapens verborgen hebben alvorens zich naar het commissariaat te begeven.