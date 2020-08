Brussel verplicht mondmasker, maar krijgt forse kritiek: “Schuldig verzuim, Brussel had moeten ingrijpen voor de situatie dramatisch was”

Brussel -

De coronacijfers in de hoofdstad evolueren absoluut niet in de goede richting. Er blijven maar besmettingen bijkomen. Zoveel zelfs dat viroloog Steven Van Gucht vreest dat Brussel het nieuwe Antwerpen wordt. En toch worden behalve mondmaskerplicht op straat geen bijkomende maatregelen ingevoerd. “Schuldig verzuim van de Brusselse regering”, zegt Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V). “Mondmaskers alleen gaan het virus inderdaad niet tegenhouden”, zeggen experts. “Er moet meer gebeuren. Brussel had vroeger kunnen ingrijpen.”