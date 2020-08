Standard staat dicht bij Congolese aanvaller Jackson Muleka

Standard staat op het punt zich te versterken met de Congolees Jackson Muleka. De 20-jarige aanvaller komt over van TP Mazembe.

Muleka werd eerder in verband gebracht met Moeskroen (via Lille) en Lens, maar met de Henegouwers kon geen akkoord worden gevonden. Zijn voorkeur gaat uit naar Standard, dat in alle discretie aan het dossier werkte.

Muleka is op alle posities voorin inzetbaar, maar speelt bij TP Mazembe voornamelijk als spits. Op die positie maakte hij indruk in de voorbije editie van de Afrikaanse Champions League. In tien matchen scoorde hij zeven keer. In de punt van de aanval moet hij de concurrentie aangaan met Felipe Avenatti, Duje Cop en Obbi Oulare.

Muleka wordt om administratieve redenen pas binnen enkele weken op Belgische bodem verwacht. Eerst zal hij ook de medische keuring nog moeten doorstaan.