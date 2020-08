Moeder riskeert vijf jaar cel voor schudden acht maanden oude baby

De Pinte - Een vrouw uit het Oost-Vlaamse De Pinte moet vijf jaar cel opgelegd krijgen omdat ze haar acht maanden oude zoon dooreengeschud zou hebben, waardoor hij een ernstige verlamming opliep. Dat vroeg het openbaar ministerie woensdag voor de Gentse correctionele rechtbank. De moeder vraagt de vrijspraak, nadat ze haar eerdere bekentenissen introk.

De feiten gebeurden volgens het openbaar ministerie in de nacht van 19 op 20 januari. De vrouw zette de dag erna haar zoontje af bij de onthaalmoeder, maar die contacteerde de ouders verschillende keren omdat het kind alleen maar wou slapen en bijna niet meer bewoog. De ouders gingen een dag later naar de spoedafdeling van het UZ Gent, waar de artsen alle symptomen van het shakenbabysyndroom herkenden. Ze konden het leven van het kind redden, maar dat hield een blijvende verlamming over aan de feiten.

Hamburgers

Volgens de advocaat van de vader beschuldigde de vrouw eerst de onthaalmoeder, legde ze daarna bekentenissen af, maar trok ze die later weer in om haar man te beschuldigen. Het openbaar ministerie riep de vrouw op om opnieuw te bekennen. “Ik ben ervan overtuigd dat ze dit niet gewild heeft, maar ze moet de gevolgen van het schudden beseft hebben en ze heeft niets gedaan. Haar houding was ontoelaatbaar. Toen ze hoorde in het ziekenhuis dat het kind blijvende hersenschade zou hebben, ging ze hamburgers halen”, zei de aanklager.

“Ik heb (naam van de jongen, nvdr.) niet geschud”, stelde de vrouw voor de rechtbank. “Het was inderdaad een lastige nacht en ik was op, maar ik heb het niet gedaan.” Haar advocaat vroeg de vrijspraak en ondergeschikt een herkwalificatie naar slagen en verwondingen in plaats van onmenselijke behandeling, waarvoor ze nu vijf jaar cel riskeert.

De uitspraak valt op 2 september.