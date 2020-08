Gouverneur Berx past Antwerpse coronamaatregelen aan: geen avondklok meer, wel nachtklok

Antwerpen - De provincie Antwerpen stuurt enkele coronamaatregelen bij, dat liet gouverneur Cathy Berx woensdagmiddag weten. De avondklok wordt afgeschaft, maar er wordt een nachtklok ingevoerd. Tussen 1.30 uur en 5 uur zullen niet-essentiële verplaatsingen verboden zijn. Voor de horeca is dat goed nieuws, want hun verplichte sluitingsuur wordt verlaat van 23 uur naar 1 uur.

Volg hier alle updates over het coronavirus in België en de rest van de wereld.

bekijk ook

Vervoort: “In Brussel is het niet hetzelfde als in Antwerpen, hier hebben we geen piek”