Amerikaanse mediamagnaat Sumner Redstone op 97-jarige leeftijd overleden

De Amerikaanse mediamagnaat Sumner Redstone is dinsdagavond op 97-jarige leeftijd overleden, meldt National Amusements woensdag.

De in Boston geboren Redstone bouwde zijn vaders drive-inbioscopen om tot een van de leidende ketens in de Verenigde Staten. Via ViacomCBS beheert National Amusements een groot aantal mediabedrijven, waaronder CBS, MTV, VidCon, CBS Productions, BET, Comedy Central en Paramount Pictures.

Redstones ViacomCBS wordt nu beheerd door een familietrust onder leiding van zijn dochter Shari Redstone, met wie hij een tijdlang ruzie had. “Mijn vader leidde een buitengewoon leven dat niet alleen de entertainmentsector zoals we die nu kennen vormgaf, maar ook een ongelooflijke familie-erfenis creëerde”, zegt Shari Redstone woensdag in een verklaring. “Door dit alles deelden we een grote liefde voor elkaar en hij was een geweldige vader, grootvader en overgrootvader. Ik ben zo trots om zijn dochter te zijn en ik zal hem altijd missen.”