VUB overweegt juridische stappen na overlijden Sanda Dia

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) heeft vernomen dat een van haar studenten betrokken is in het gerechtelijk dossier naar de dood van Sanda Dia bij een doop van de studentenkring Reuzegom. De universiteit verzekert haar volledige medewerking en bekijkt globaal gezien of ze mogelijk juridische stappen moeten nemen in dit dossier.

In 2019 had de VUB al vernomen dat een van haar studenten samen met de overleden Sanda Dia de vreselijke en mensonterende dooprituelen had moeten ondergaan. Onlangs vernam de VUB dat een personeelslid deel uitmaakt van het gerechtelijk dossier naar aanleiding van de dramatische dood van Sanda Dia, maar dat blijkt een student te zijn.

“Nader onderzoek van de VUB leert dat het niet om een personeelslid, maar om een VUB-student gaat. Indien de gerechtelijke instanties dat vragen, zal de VUB de nodige informatie verstrekken en alle medewerking verlenen. Wij bekijken of en welke juridische stappen de VUB zal zetten”, klinkt het bij de VUB.

Het onderzoeken van mogelijke juridische stappen is niet bepaald tegen de betrokken student gericht, maar wordt onderzocht binnen het globale plaatje van het Reuzegom-dossier.

De Brusselse universiteit voegt nog toe dat ze in dit stadium vooral haar steun betuigt aan de familie en vrienden van Sanda Dia, en met hen en voor hen hoopt op een eerlijk en rechtvaardig proces.

.