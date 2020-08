Jupiler Pro League dan toch te bekijken op Telenet, programma met samenvattingen op zender Vier

Telenet-klanten hoeven dan toch niet van provider te veranderen om het nieuwe voetbalseizoen te volgen. Het Mechelse telecombedrijf staat dicht bij een akkoord met Eleven Sports, de nieuwe rechtenhouder van de Jupiler Pro League, over het live voetbal. De samenvattingen zouden net als de vorige jaren weer te zien zijn op Vier, een zender van Telenet-dochter SBS.

De eerste speeldag was vorig weekend alleen maar te zien op Proximus, Orange, Voo, TV Vlaanderen en de app van Eleven. Dat leidde tot heel wat teleurgestelde reacties bij Telenet en bij Eleven. Ook dat de samenvattingen niet op een Vlaamse openbare zender te volgen waren, lokte verontwaardiging uit.

Deze week werd er verder onderhandeld tussen Telenet en Eleven over het live voetbal en tussen SBS en Eleven over de samenvattingen. Een akkoord was woensdag in de maak en zou donderdag getekend moeten worden. Vanaf dit weekend zullen niet alleen de wedstrijden van 1A, ook die van 1B en het vrouwenvoetbal op Telenet te zien zijn. Dat gebeurt niet langer met de eigen omkadering van Play Sports maar op een speciaal daartoe ingericht kanaal, het Pro League Eleven-kanaal. Als er meerdere wedstrijden tegelijk worden uitgezonden, is ook een tweede en een derde kanaal actief.