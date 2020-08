Anderlecht-middenvelder Pieter Gerkens trekt voor drie jaar naar Antwerp (en oude bekende Ivan Leko)

Pieter Gerkens is officieel een speler van Antwerp FC. De 25-jarige Bilzenaar zette zopas zijn handtekening onder een contract van drie jaar op de Bosuil.

Antwerp was na het vertrek van een aantal Belgen en het langdurig uitvallen van Alexis De Sart en Sander Coopman op zoek naar een Belgische middenvelder met scorend vermogen. Die vond de kersverse bekerwinnaar uiteindelijk bij Anderlecht. Daar mocht Gerkens na drie seizoenen vertrekken indien de door paars-wit gevraagde transfersom op tafel gelegd werd.

Antwerp drukte door en haalde na aanslepende onderhandelingen haar slag thuis. Bij Anderlecht beschikte Gerkens over een lucratief contract, dezelfde voorwaarden blijft hij behouden bij ‘The Great Old’.

Gerkens wordt bij Antwerp herenigd met Ivan Leko. De Kroaat was ook zijn trainer bij STVV, waar Gerkens in het seizoen 2016-2017 helemaal openbloeide. Toen scoorde de polyvalente middenvelder veertien keer en gaf hij ook nog eens vijf assists. Voor Anderlecht speelde Gerkens uiteindelijk 85 wedstrijden, waarvan vijf in de Champions League.