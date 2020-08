Amerikaanse komiek Bill Cosby weer in beroep tegen veroordeling wegens misbruik

De Amerikaanse komiek Bill Cosby is weer in beroep gegaan tegen zijn veroordeling voor het misbruiken en drogeren van een vrouw. De advocaten van de 83-jarige acteur noemen het onterecht dat vijf andere veronderstelde slachtoffers tijdens het proces ook mochten getuigen.

Cosby stond niet terecht voor het misbruik van die vijf vrouwen, maar ze mochten wel verklaringen afleggen over verondersteld seksueel wangedrag door de acteur. Zijn advocaten zeggen dat de jury daardoor op oneerlijke wijze is beïnvloed.

Seksueel misbruik

De komiek, ooit de ster in The Cosby Show, zit al bijna twee jaar achter de tralies vanwege seksueel misbruik van Andrea Constand. Hij kreeg in 2018 een gevangenisstraf van tussen de drie en de tien jaar opgelegd. De acteur ging al eerder tevergeefs in beroep tegen de uitspraak.

Zijn advocaten zijn nu naar het Hooggerechtshof van de staat Pennsylvania gestapt. Ze klagen ook dat het “fundamenteel oneerlijk” is dat tijdens het proces van Cosby een verklaring is gebruikt die de acteur ooit aflegde in een burgerrechtelijke rechtszaak. Die had betrekking op zijn gebruik van het slaapmiddel Quaaludes. Cosby dacht volgens Amerikaanse media dat hem was toegezegd dat hij die verklaring niet gebruikt kon worden in een strafzaak, maar dat gebeurde uiteindelijk toch.

Tientallen vrouwen hebben de acteur beschuldigd van misbruik, maar justitie kon in veel gevallen niets meer doen met die beschuldigingen. Dat komt omdat het misbruik te lang geleden zou hebben plaatsgevonden en daardoor al verjaard was.