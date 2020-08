Afgeknapte kabel veroorzaakt grote scheur in radiotelescoop Arecibo

Een afgeknapte kabel heeft de tot voor een paar jaar grootste radiotelescoop ter wereld, die van Arecibo op Puerto Rico, zwaar beschadigd, zo heeft de Universiteit van Centraal Florida, dat het toestel mee uitbaat, dinsdag bekendgemaakt. De observaties zijn onderbroken zolang de herstellingen duren.

Om een nog onbekende reden is in de nacht van zondag op maandag een 7,5 cm dikke staalkabel, die helpt een metalen platform te ondersteunen, gebroken. Er ontstond een zowat dertig meter lange scheur, terwijl ook de koepel en het platform beschadigd raakten.

Hoe lang de herstellingen en dus de opschorting van de observaties zullen duren, is onduidelijk. Er lopen trouwens nog reparaties na de schade die de orkaan Maria in 2017 heeft veroorzaakt.

Tot 2016, toen China een nog grotere radiotelescoop in gebruik nam, was die van Arecibo de grootste ter wereld. Haar diameter bedraagt ongeveer 300 meter. Zij is ook één van de succesvolste op onze planeet en een toeristische attractie.

Radiotelescopen pikken radiosignalen uit de kosmos op. Computers verwerken die dan en zetten ze in beelden om.