Joe Biden en Harris woensdagavond voor het eerst als running mates in Delaware

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden en de door hem uitverkoren kandidate voor het vicepresidentschap Kamala Harris zullen woensdag voor het eerst samen voor het voetlicht treden als running mates en dus ook als tegenstanders van Donald Trump in de stembusslag die eraan komt in november.

Ze zullen dat doen in Wilmington in de staat Delaware. Er komt ook een online campagne om fondsen in te zamelen voor het Democratische ‘ticket’.

Hervorming

Gisteren onthulde Biden de naam van zijn running mate: het werd, zoals verwacht, een vrouw, en bovendien een kleurlinge. De 55-jarige Harris is de dochter van Jamaicaans-Indiase immigranten. Het is de derde vrouw en de eerste zwarte vrouw die genomineerd wordt voor de functie van vicepresident.

De Democraten hopen dat Harris de zwarte kiezers kan overhalen. Ze kwam op voor een hervorming van het gerechtelijk systeem in de nasleep van de affaire-Floyd, maar ze wekte ook wat tegenstand op als openbaar aanklager in Californië.

Normaal stelt Democratische partijcongres volgende week Biden officieel aan als de presidentskandidaat van de Democratische partij.