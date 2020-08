Syrische president moet toespraak onderbreken wegens bloeddrukdaling

De Syrische president Bashar al-Assad werd woensdag gedwongen om zijn toespraak tot het onlangs gekozen parlement te onderbreken als gevolg van een lichte daling van de bloeddruk .

De parlementaire toespraak van Al-Assad werd “een paar minuten” onderbroken, luidens een korte verklaring, eraan toevoegend dat “de president de toespraak kon hervatten op een normale manier.” De verklaring bevatte geen verdere details.

Het Syrische staatspersbureau SANA zei dat de toespraak woensdagavond zou worden uitgezonden.

Al-Assad, 54, nam in 2000 de macht in Syrië over en volgde zijn vader Hafez op na zijn dood. De president, een getrainde oogarts, heeft te maken met een gewapende opstand tegen zijn bewind sinds 2011 met een daaropvolgende burgeroorlog die grote verwoestingen heeft aangericht in Syrië.

In de afgelopen jaren hebben de troepen van Al-Assad, gesteund door bondgenoot Rusland, grote stukken grondgebied herwonnen op de door het westen gesteunde rebellen en op militante islamisten.