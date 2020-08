Bram Castro wordt concurrent van Guilaume Hubert in doel van KV Oostende

KVO bereikte een overeenkomst voor één seizoen met de Belgische doelman Bram Castro (37). Vorig seizoen voetbalde Castro nog bij KV Mechelen en nu komt hij via een vrije transfer naar de kust.

“Met zijn ervaring zal Bram Castro een aanwinst in de kleedkamer zijn. Als we hem nodig hebben, kunnen we op hem rekenen”, verklaart CEO Gauthier Ganaye deze transfer. Op de openingsspeeldag kostte een pijnlijk balverlies van doelman Guillaume Hubert in de eerste minuut al een duur doelpunt. De gewezen portier van Cercle en Club krijgt dus meteen een stevige concurrent in de kern van de groen-rood-gelen.

Bram Castro kende al een rijk gevulde carrière in België en Nederland. Nadat hij als jonge keeper bij KRC Genk terecht kwam, speelde hij in de A-ploegen van Sint-Truiden, Roda JC, PSV, MVV, Heracles en KV Mechelen. Bij Malinwa kwam hij vorig seizoen acht keer in actie.

“In Mechelen kende ik een leuke tijd maar mijn contract liep af op het einde van vorig seizoen. Ik voelde me nog fit genoeg om mijn carrière verder te zetten en ik ben tevreden dit in Oostende te kunnen doen. Met mijn ervaring zal ik proberen om de jonge spelers hier zo goed mogelijk bij te staan. Wanneer de trainer mij nodig heeft, kan hij op me rekenen”, zegt Bram Castro in een eerste reactie.

Brok ervaring

“Al enkele weken was ik in onderhandeling met Bram en zijn manager”, verklapt Gauthier Ganaye op de clubwebsite. “Ik wou graag een doelman met ervaring toevoegen aan deze groep. Hij kan de jonge gasten bijstaan met raad en daad. Denk maar aan onze jonge doelman Jordy Schelfhout. Bovendien is het een pluspunt dat hij een Belg is en ook deze competitie goed kent.”

Of de Kameroense international Fabrice Ondoa, die vorig seizoen duelleerde met William Dutoit, nog een toekomst heeft bij KVO, is twijfelachtig.