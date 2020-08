Kan coronavirus overleven in de diepvries? “Het zal niet via consumptie zijn dat virus doorgegeven wordt”

In Nieuw-Zeeland, een land dat meer dan drie maanden geen nieuwe coronabesmetting had, is onrust ontstaan door een infectie die mogelijk terug te leiden is tot een bedrijf dat diepvriesvoeding verhandelt. Virologen bevestigen dat (corona)virussen lang kunnen leven in diepvriestemperaturen. Maar dat hoeft nog niet te betekenen dat voedsel uit de diepvries onveilig is, zegt het Belgische Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen.