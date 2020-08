Silvio Berlusconi heeft weer een nieuwe, 50 jaar jongere vriendin te pakken

De Italiaanse pers publiceerde woensdag een eerste foto van voormalig premier Silvio Berlusconi, 83, en zijn nieuwe partner, amper dertig, een week na de publicatie van foto’s van zijn ex-verloofde die een beroemde zangeres kuste. Daarmee staan hij en zijn ex quitte.

Het weekblad ‘Chi’, eigendom van de persgroep van de miljardair, bracht een ‘exclusieve’ foto uit van de voormalige Italiaanse regeringsleider die op vakantie was in zijn villa Certosa op Sardinië, terwijl hij hand in hand aan het wandelen was met zijn nieuwste vlam Marta Fascina, die 53 jaar jonger is dan de zich eeuwig jong wanende mediamagnaat.

De jonge vrouw, een voormalig fotomodel en nu een verkozen parlementslid van de politieke partij Forza Italia, en Silvio Berlusconi, waren op bezoek bij een vriend op zijn jacht, volgens het weekblad.

Francesca Pascale Foto: © Cosimo Martemucci / AGF/Cosimo

Voor de krant Il Messagero is de foto van Berlusconi samen met zijn nieuwe verloofde zijn “antwoord” op de laatste foto’s van zijn voormalige partner Francesca Pascale in alle Italiaanse pers. Die had geposeerd terwijl ze een zangeres aan boord van een jacht kuste. Berlusconi wil laten zien dat hij Francesca, met wie hij 12 jaar samen was, al vergeten is dankzij de zeer blonde Marta.

Berlusconi, een voormalige zanger die begon als feestgastheer op cruiseschepen voordat hij een mediamagnaat werd, domineerde twintig jaar lang de Italiaanse politiek, ondanks de seksschandalen en rechtszaken die zijn politieke carrière tussendoor kenmerkten.