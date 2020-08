Na verdrinking van zesjarig jongetje: “Zelfs in een badje met enkele centimeters water is er gevaar voor verdrinking”

Een ongeluk in een zwembad, een recreatiedomein of in de zee is snel gebeurd. Dat werd woensdag opnieuw duidelijk toen een zesjarige jongen verdronk in het recreatiedomein De Nekker. Hoe het kon gebeuren, is nog niet duidelijk, maar volgens David De Wandel van de Vlaamse Zwemfederatie kan het bij verdrinking een kwestie van seconden zijn. “Jonge kinderen slaan in paniek en proberen lucht te happen, zelfs onder water.”