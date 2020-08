Fabrieksgebouw waar moord Julie Van Espen plaatsvond, krijgt eerbetoon in street art

Antwerpen - Op de gevel van het fabrieksgebouw van Candico langs de vernieuwde Burgemeester Gabriel Theunisbrug aan het Albertkanaal in Antwerpen is street artist Djoels (Julie Bouckhuyt) deze week begonnen met een kunstwerk als eerbetoon aan Julie Van Espen, die daar vlakbij werd vermoord. Het project past in een breder initiatief van onder meer de stad Antwerpen om de buurt te verfraaien en op die manier aantrekkelijker en veiliger te maken.

Julie Van Espen werd in mei 2019 om het leven gebracht toen ze met de fiets onderweg was naar vriendinnen. Haar dood zorgde voor een schokgolf aan emoties, geuit in onder meer een stille mars door de stad en wake nabij de plaats van de moord. Al snel dook ook het idee op om een eerbetoon te creëren voor het meisje in de vorm van een graffiti mural. Tattoo artieste en Ink Master winnares Djoels bood zich vrijwillig aan en is zondag aan haar kunstwerk begonnen.

De graffiti mural wordt geen portret van Julie of een politieke boodschap, maar wel een beeld dat “hoop, kracht en een waardige herinnering aan alle slachtoffers van onnodig geweld” weergeeft. Er werd ook overleg gepleegd met de nabestaanden van Julie.

“Het verhaal raakte me persoonlijk, omdat ik geregeld geconfronteerd wordt met gelijkaardige verhalen”, zegt Djoels. “Ik ben een erg gevoelig persoon en als vrouw ligt dit thema me nauw aan het hart. Het gevoel van kwetsbaarheid, onmacht en hoop tracht ik in mijn werk te leggen.”