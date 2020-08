Fiers roept gevogeltebereidingen terug wegens mogelijke besmetting met salmonella

Groothandel Fiers haalt in overleg met het federale voedselagentschap FAVV gevogeltegehakt, gevogelteschijven en gevogelteboomstammetjes uit de verkoop wegens de mogelijke aanwezigheid van salmonella, zo heeft het bedrijf woensdag meegedeeld. Fiers vraagt de producten niet te consumeren en ze terug te brengen naar het verkooppunt, waar ze worden terugbetaald.

De betrokken gevogeltebereidingen van het merk Fiers werden vanaf 5 augustus in winkels van Carrefour Market en Carrefour Express in Borgerhout, Brugge, Oudegem, Gent Nederkouter en Nieuwpoort verkocht. Ze zijn verpakt in transparante schaaltjes.

Consumenten kunnen voor meer informatie contact opnemen met Fiers op het nummer 09 280 94 94 of via info@fiers.net.