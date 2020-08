Twee negentienjarigen riskeren tot 4 en 4,5 jaar cel voor diefstal en agressie op trein

Hasselt - Twee mannen van 19 jaar stonden woensdag in de Hasseltse correctionele rechtbank terecht voor agressie tegen een treinconducteur en voor een diefstal met geweld. Ze hadden geen geldig vervoersbewijs op zak, waarna een schermutseling ontstond. Voor alle feiten samen vroeg de openbare aanklager celstraffen tot 4 en 4,5 jaar. De rechtbank doet op 7 september uitspraak.

De jongemannen raakten op 19 februari van dit jaar in een conflict verwikkeld op de trein tussen Hasselt en Mol. De twee uit Heusden-Zolder en Nederland misdroegen zich, toen de conducteur naar hun ticket vroeg. “Ik heb geen ticket nodig. Ik ben gangster voor het leven,” zou de Nederlander gezegd hebben. De conducteur werd bij de keel vastgepakt, waarna hij rake klappen kreeg. Ze haalden onder meer een aardappelmesje en Engelse sleutel boven. Ze konden uiteindelijk van de trein worden gezet, waarna ze een bos in vluchtten. Onderweg hadden ze nog een ruit van een wagen ingeslagen.

Stresssyndroom

De treinconducteur kampt met een posttraumatisch stresssyndroom. Voor de agressie op de trein riskeren de negentienjarigen elk drie jaar cel met eventueel deels uitstel. Op 15 juni 2020 raakten beiden betrokken bij een diefstal met geweld in de Spar in Lommel. De man uit Heusden-Zolder was binnen twee busjes drank gaan stelen, terwijl de Nederlander op de bromfiets hem buiten opwachtte. De Nederlander wist naar eigen zeggen niet wat de plannen van zijn kameraad waren. Enkele burgers op de parking hielden de bromfietser tegen.

Een vrouw kreeg de scooter op haar voet, toen ze aan het stuur trok. Er vielen enkele klappen, waarbij de verdachten met de bromfietshelm hadden uitgehaald. De Nederlander riskeert voor dit feit 1 jaar cel, terwijl de man uit Heusden-Zolder 18 maanden cel riskeert. De verdediging met Steve Geerdens en Laurens Liebens vonden de gevorderde straffen overdreven. Ze vroegen een werkstraf of een straf met uitstel.