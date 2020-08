Dubbel zoveel miljoenenbedrijven failliet als jaar geleden, en dat ligt niet alleen aan corona

Als u dacht dat enkel kleine bedrijven over de kop gaan omdat de grote spelers ‘too big to fail’ zijn, dan vergist u zich. Het gebeurt zelfs almaar vaker. In het tweede kwartaal gingen zelfs dubbel zoveel grote bedrijven met een omzet boven de 50 miljoen euro failliet als in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. En dat heeft niet alleen met corona te maken.