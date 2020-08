Kortrijk - De politie heeft woensdag een klopjacht gehouden op drie voortvluchtige personen. Zij sprongen ter hoogte van het distributiecentrum van sanitairbedrijf Van Marcke in Aalbeke uit een vrachtwagen waarin meer dan 1.200 kilogram cocaïne werd aangetroffen. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

LEES OOK. 1.200 kilo cocaïne ontdekt in vrachtwagen in Aalbeke

Op het distributiecentrum van Van Marcke in Aalbeke sprongen donderdagmiddag plots drie personen uit een vrachtwagen en sloegen op de vlucht. Bij controle bleek dat er niet minder dan 1.200 kilogram cocaïne in de vrachtwagen zat. De politie werd gealarmeerd, en die zette alle middelen in om het trio te vatten. Agenten van verschillende zones werden hierbij ingezet. “De vrachtwagenbestuurder wordt verhoord”, zo meldt de parketwoordvoerder.

“Er werd ook een onderzoeksrechter aangesteld. De drie personen zijn nog altijd voortvluchtig. Er loopt een onderzoek.”