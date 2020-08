Guinee houdt op 18 oktober presidentsverkiezingen

In Guinee zullen op 18 oktober presidentsverkiezingen worden gehouden. Dat heeft president Alpha Condé dinsdag op de nationale televisie gezegd.

De onafhankelijke nationale kiescommissie van het land heeft in een communiqué intussen de datum van de verkiezingen bevestigd en vroeg aan de politieke partijen om tegen donderdag de namen door te geven van hun kandidaten.

Condé werd vorige week door zijn partij RPG (Rassemblement du Peuple Guinéen) aangeduid als kandidaat voor die presidentsverkiezingen, maar hij heeft zelf nog niet laten weten of hij nu wel of niet zal opkomen.

Volgens de grondwet in het land staat voor het presidentschap een limiet op twee mandaten en die heeft Condé er al opzitten nadat hij in 2010 en vervolgens in 2015 werd verkozen. Het 82-jarige staatshoofd voerde in maart echter een omstreden grondwetswijziging door, die volgens de oppositie de weg moet vrijmaken voor een derde termijn voor Condé. Officieel luidde het dat de grondwetswijziging diende om wetten uit de Franse koloniale periode te amenderen. Een mogelijke nieuwe kandidatuur van Condé leidde in oktober 2019 in Guinee al tot massamanifestaties waarbij tientallen doden vielen.

Voor hij in 2010 in het zadel werd gehesen was Alpha Condé een oppositiefiguur die onder de voormalige regimes achter de tralies belandde. Bij zijn aantreden als eerste democratisch verkozen staatsleider in Guinee werd hoopvol naar de toekomst gekeken, maar volgens verschillende critici heeft zijn presidentschap daarna een autoritaire wending genomen.