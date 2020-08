We willen absoluut nog op reis: rush op vakantiewoningen in de Ardennen en in skigebieden, maar vliegen durven we niet

Verhuurders van vakantiehuizen zien een piek in boekingen voor de komende herfstvakantie. “Veel mensen zagen hun zomerreis in het water vallen door corona en willen echt nog weg”, zegt Hanita van der Meer van Belvilla. En dat de terugkeer van wintersporters dit voorjaar de corona-epidemie in ons land een flink duwtje in de rug gaf, lijkt vergeten. Ook in de skigebieden worden de vakantiehuizen voor komende winter al massaal geboekt.