Noors toptalent Martin Odegaard verlaat Sociedad en keert terug naar Real Madrid

Het Noorse toptalent Martin Odegaard (21), het afgelopen seizoen gehuurd door Real Sociedad, keert terug naar Real Madrid. Dat hebben de Baskische club van Adnan Januzaj en de speler zelf bekendgemaakt in een persbericht.

“Het moment waarop we uiteengaan, is aangebroken. Maar ik zal altijd een txuri-urdin (blauw en wit, in het Baskisch) zijn”, verklaart de Noorse international (22 caps) in een video gericht aan de supporters van Real Sociedad.

De aanvallende middenvelder had een groot aandeel in het uitstekende seizoen van Real Sociedad. De club streed in La Liga lang mee voor een Champions League-ticket, maar kende op het einde van het seizoen een dipje. Uiteindelijk eindigden Odegaard en co. op de zesde plaats, goed voor kwalificatie voor de Europa League.

Sinds zijn komst bij Real Madrid in 2015, werd Odegaard verschillende keren uitgeleend: aan Heerenveen (2017-2018), Vitesse (2018-2019) en Real Sociedad (2019-2020).

Afgelopen seizoen speelde Odegaard 36 wedstrijden voor Real Sociedad. Hij hielp de club mee aan een ticket voor de finale van de Copa del Rey, tegen de Baskische rivaal Athletic Bilbao. Op weg naar de eindstrijd schakelde Real Sociedad Real Madrid uit in de kwartfinales (4-3).

Bij het Real Madrid van Eden Hazard en Thibaut Courtois moet Odegaard opboksen tegen onder anderen Toni Kroos, Casemiro en Luka Modric voor een plek op het middenveld.

And commitment. It has been a fantastic, unforgettable year. Tusen takk, Martintxo ????#AurreraReala pic.twitter.com/KqJ1KyvAsB — Real Sociedad (@RealSociedadEN) August 12, 2020

(belga)