Persoon komt met auto in Meer van Robertville terecht en overlijdt

In Waimes, in de provincie Luik, is een automobilist woensdagavond met zijn voertuig in het Meer van Robertville gereden. Zijn lichaam is nog niet teruggevonden, maar volgens het parket van Luik is de persoon overleden.

De automobilist verloor de controle over het stuur, de wagen raakte een vangrail en kwam vervolgens in het water terecht. Volgens verscheidene getuigen zonk de wagen snel en kon het slachtoffer niet geholpen worden. Bewakingscamera’s vlakbij de plaats van het ongeval toonden dat er maar één persoon aan boord was van het voertuig. Duikers proberen nog altijd het lichaam te vinden. Er is een onderzoek geopend om de oorzaak van het ongeval te bepalen.