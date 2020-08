Dylan Groenewegen wil zich zo snel mogelijk verontschuldigen bij Fabio Jakobsen, maar is dat genoeg? “Het kan niet van één kant komen”

Wielrenner Dylan Groenewegen wil zo snel mogelijk contact met Fabio Jakobsen, die door zijn manoeuvre met zware gevolgen in de nadar­hekken vloog tijdens de Ronde van Polen. Als de twee collega’s in de toekomst opnieuw schouder aan schouder in het peloton willen fietsen, zullen ze allebei een inspanning moeten leveren. “Het kan niet van één kant komen. Verontschuldigingen vragen een wisselwerking.”

Elton John zong het al. “Sorry seems to be the hardest word.” Een welgemeende sorry goed overbrengen, is moeilijk. Volgens klinisch psycholoog Chayenne De Groote, die vorig academiejaar haar masterproef ...