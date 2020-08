Protesten in Wit-Rusland gaan ondanks politiegeweld gewoon door

Ondanks massaal politiegeweld is in heel wat steden in Wit-Rusland voor de vierde avond op rij geprotesteerd tegen de volgens de manifestanten frauduleuze presidentsverkiezingen. De demonstranten roepen president Aleksander Loekasjenko op om een einde te maken aan het geweld en af te treden. Hier en daar werden mensenkettingen gevormd in een poging om het politiegeweld af te houden.