68-jarige vrouw twee keer besmet in zes maanden tijd

Een 68-jarige vrouw die al zes maanden lang hersteld was van Covid-19 heeft op 9 augustus opnieuw positief getest op het virus. Het is de tweede keer dat ze de diagnose te horen krijgt. Dat schrijft de Britse krant Daily Mail.

Op 8 februari, toen er bij ons nog geen sprake was van een pandemie, testte een 68-jarige vrouw uit Jingzhou, vlakbij Wuhan, positief op Covid-19. Na een maand genas de vrouw, maar het bleek dus toch niet helemaal achter de rug. Want zes maanden later, op 9 augustus, testte ze opnieuw positief. De vrouw is nu in quarantaine geplaatst en wordt behandeld. De mensen met wie ze contact heeft gehad werden ook opgespoord en zijn allemaal ook getest.

Het is niet de eerste keer dat iemand opnieuw, voor de tweede keer, positief test. Een maand geleden was het al het geval in Israël, daar testte een arts voor de tweede keer positief. Deze twee gevallen roepen bij wetenschappers nu vragen op over de immuniteit van patiënten die het virus al hebben gehad. Normaal gezien zou iemand na het krijgen van een virus een immuniteitsniveau halen dat op z’n minst tijdelijk is. Maar deze gevallen stellen die natuurlijke bescherming ter discussie.