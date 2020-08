De beloften van Club Brugge in 1B roepen nog veel vragen op: “Krmencik plots tegen Lommel of Westerlo?Dat is niet de bedoeling”

De Pro League zocht naar een team om aan acht ploegen te raken in 1B. Het werden de beloften (U23) van Club Brugge. Die ploeg wordt nu omgedoopt tot Club NXT en gaat op Daknam in Lokeren (!) voetballen. Het experiment roept wel nog vragen op. Kan Vanaken meedoen in 1B?Komt er meer dan 100 man kijken? Club countert. “Het doel is ervaring opdoen. Niet meedoen voor de titel.”

Jürgen Geril