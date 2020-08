Gemiddeld ruim 601 nieuwe coronabesmettingen per dag

In de periode van 3 tot 9 augustus raakten gemiddeld 601,4 mensen per dag besmet met Covid-19 in ons land. Dat blijkt donderdag uit de dagelijkse update van gezondheidsinstituut Sciensano.

Het gaat om een stijging met 13 procent ten opzichte van de voorgaande zeven dagen. Wel ligt dit gemiddelde iets lager dan dat tussen 2 en 8 augustus: toen raakten gemiddeld 604,1 mensen per dag besmet, zo werd woensdag gemeld.

In totaal testten in ons land sinds het begin van de pandemie al 75.647 mensen positief op Covid-19, 639 meer dan een dag eerder gemeld.

De ziekenhuisopnames stegen met 13 procent naar een gemiddelde van 27 opnames per dag tussen 3 en 9 augustus.

In diezelfde periode overleden gemiddeld elke dag 4 coronapatiënten, een toename met 40 procent op weekbasis. In totaal bezweken 9.900 zieken in België aan de gevolgen van het longvirus, 5 meer dan een dag eerder gemeld.