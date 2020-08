Vlaamse scoutsgroep uit Han-sur-Lesse gezet wegens te luidruchtig

In Han-sur-Lesse, in de provincie Namen, heeft een groep Vlaamse scouts het bevel gekregen om de weide waarop ze al sinds begin augustus kampeerden, te verlaten omdat ze te veel lawaai maakten. Dat gebeurde op bevel van waarnemend burgemeester van Rochefort, Corine Mullens, zo meldt Sudpresse.

Buurtbewoners hadden eerder bij de politie geklaagd over geluidsoverlast. Daarnaast zou ook alcoholgebruik en het aansteken van vuren - momenteel als gevolg van de droogte verboden in de gemeente - aanleiding zijn geweest om de scouts te verzoeken om op te kramen.

Volgens de burgemeester had de groep jongeren aanvankelijk nog een waarschuwing gekregen, maar dat haalde niets uit. Ze benadrukt “helemaal niets tegen scouts te hebben, integendeel”, “maar ze moeten, net als iedereen, dezelfde regels volgen als onze inwoners wanneer ze op ons grondgebied verblijven”, klonk het. Nog volgens de burgemeester zijn er deze zomer in de gemeente al veel kampen doorgegaan, en is dat over het algemeen “vrij goed verlopen”.