Anderhalf uur file richting Antwerpen door werken aan Kennedytunnel, ook aanschuiven op Antwerpse Ring

/ Antwerpen - De werkzaamheden aan het verkeersknooppunt Linkeroever zorgen donderdagochtend voor verkeersellende in en rond Antwerpen. Met name wie vanop de E17 de Antwerpse Ring op wil, moet lang aanschuiven: omstreeks 8 uur stond er al anderhalf uur file richting Kennedytunnel. Een gevolg van grote werkzaamheden in verband met de Oosterweelverbinding, die nog tot maandagochtend zullen duren.

Woensdagavond werd begonnen met de afbraak van twee bruggen van de R1/E34 naar de Kennedytunnel en van de E17 naar de R1/E34, ter hoogte van Antwerpen-West. Daarvoor moest de rijbaan van de Kennedytunnel naar de E17 afgesloten worden, en moet het verkeer in beide rijrichtingen over twee rijstroken op de rijbaan richting Kennedytunnel.

Dat levert de nodige hinder met zich mee: omstreeks 8 uur moest het verkeer vanuit Oost-Vlaanderen richting Antwerpse Ring al anderhalf uur aanschuiven voor de Kennedytunnel. In de andere richting is het 45 minuten aanschuiven vanaf Deurne, op de E313 staat het verkeer stil vanaf Wommelgem.

Gisteravond zijn de werken gestart voor de sloop van bruggen op het knooppunt Antwerpen-West. Hou (tot maandag) rekening met ernstige hinder en vermijd de omgeving bij de #Kennedytunnel. Er staan nu al lange files op de #E17 en de #R1. Meer info: https://t.co/8ZHZ58hDUo pic.twitter.com/WhxVHaFN5A — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) August 13, 2020

Er zijn omleidingen voorzien: via de A12 en de N16 ten zuiden van de stad, via de Liefkenshoektunnel in het noorden. Die laatste is donderdag en vrijdag tolvrij. Verkeer over lange afstand rijdt beter via Brussel. De werkzaamheden zullen nog tot maandagochtend duren.

#E17 #R1 Werken Antwerpen-West ? Gent: omstreeks 6u is er een laatste fasewissel die tijdelijk extra hinder zal veroorzaken. Volg de omleidingen op lange afstand of neem de tolvrije Liefkenshoektunnel. Meer info: https://t.co/DyaSGPulmQ & https://t.co/AhcpyMasbM pic.twitter.com/x9vrgmGqXV — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) August 13, 2020