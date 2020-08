Socialistische vakbond zet druk op regeringsvorming: “Niet naïef zijn: N-VA wil uiteindelijk de sociale zekerheid splitsen”

Terwijl de koninklijke opdrachthouders Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) nog volop zwoegen om de liberalen aan boord te hijsen van de federale regeringsvorming, lekt het schip aan linkse zijde. De socialistische vakbond ABVV en haar Waalse tegenhanger FGTB waarschuwen dat een verdere regionalisering van de bevoegdheden Werk en Gezondheidszorg onbespreekbaar zijn.

Het ABVV bekijkt de ­toenadering tussen PS/SP.A enerzijds en N-VA anderzijds met grote argwaan. De details over het akkoord die al uitlekten lijken te wijzen op een ruildeal waarbij de socialisten hogere pensioenen en minimumlonen krijgen in ruil voor een verdere splitsing van bevoegdheden als Werk en Gezondheidszorg. Tot onvrede van de socialistische vakbonden. “Uiteindelijk zal de sociale zekerheid toch in het vizier komen”, waarschuwt algemeen secretaris ­Miranda Ulens in De Standaard. “De socialisten moeten niet naïef zijn. De N-VA wil uiteindelijk de sociale zekerheid splitsen.”

ABVV-voorzitter Thierry Bodson gaf woensdag hetzelfde signaal in een interview met L’Avenir. “Als de PS in een regering zit die niet voldoende linkse hervormingen verzekert, dan is het nee. Als het bij symbolen blijft, zonder te weten hoe die ge­financierd worden, boven op een institutionele hervorming, dan willen we dat niet.”

Ulens heeft dan ook een waarschuwing in petto voor Magnette en SP.A-voorzitter Conner Rousseau. “We begrijpen dat ze hun verantwoordelijkheid opnemen, maar achteraf moeten ze het compromis wel kunnen verdedigen. Ze zijn de grootste familie, Rousseau wil opnieuw de harten veroveren. Dat moet blijken uit de inhoud.”