Trump krijgt zijn “mooi haar” niet goed gewassen, dus gaat de VS aanpassen hoe snel water uit de kraan mag stromen

Het klinkt als een grap, maar is het niet: de VS gaat herbekijken met welke snelheid water uit de douchekop stroomt. President Donald Trump had daar een maand geleden over geklaagd. Hij zei toen zijn haar niet mooi genoeg te krijgen door de manier waarop hij moest douchen.

“Ik weet niet hoe het met jou zit, maar mijn mooie haar moet perfect zijn”, zei Donald Trump vorige maand tijdens een event in het Witte Huis. En met douches in de VS gaat dat niet, voegde hij eraan toe. “Het komt er niet snel genoeg uit. Wat kan je dan doen? Twintig minuten langer douchen? Dat is niet goed.” Ook bij lavabo’s, kranen en toiletten had hij zijn bedenkingen. “Mensen spoelen tien tot vijftien keer door in plaats van één keer”, zei hij tijdens een andere vergadering in december.

Het ministerie van Energie bekijkt nu of de regels aangepast kunnen worden zodat douchekranen uitgerust mogen worden met een uitbreiding die het mogelijk maakt het water er met hogere druk uit te laten komen. Momenteel mag uit Amerikaanse kranen maximaal 9,4 liter water per minuut stromen. Dat werd zo bepaald in 1992, toen George Bush president was.

Ook voor wasmachines verandert mogelijk een en ander. De regering-Trump claimt dat al die aanpassingen de Amerikaanse huishoudens gemiddeld 3.100 dollar per jaar zou helpen besparen. Milieuorganisaties spreken dat net tegen: water dat sneller uit de kraan stroomt doet de factuur volgens hen net stijgen. Aan persagentschap Bloomberg zegt Andrew deLaski, de directeur van Appliance Standards Awareness Project, dat de opmerkingen van Trump nergens op slaan. “Er is geen enkele reden om die regels voor water te veranderen. Het gaat de mensen alleen maar meer kosten.”