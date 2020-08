15-jarig meisje doodgestoken door 16-jarig meisje bij steekpartij in Rotterdam

Bij een steekincident in Rotterdam is woensdagavond een 15-jarig meisje om het leven gekomen. Een 16-jarig meisje is als verdachte door de politie aangehouden.

Het drama speelde zich woensdagavond rond kwart over acht af in een flat aan de Mathenesserdijk, in het zuiden van de stad. Wat zich daar exact af heeft gespeeld, is nog onduidelijk. Volgens onbevestigde berichten hadden de twee meisjes ruzie, en hadden ze afgesproken om die bij te leggen. Dat zou gruwelijk uit de hand zijn gelopen, stellen mensen in de omgeving.

Agenten waren met andere hulpverleningsinstanties snel ter plekke en begonnen direct met reanimatie. Een traumateam van de traumahelikopter werd ingevlogen om het ambulanceteam te ondersteunen. Ondanks alle hulp overleed het meisje ter plekke. In de woning waren naast het slachtoffer en de verdachte nog een stuk of vier personen aanwezig. De politie heeft zich over de andere aanwezigen ontfermd.

De identiteit van het slachtoffer is volgens de politie nog niet bekend. Agenten zijn nu bezig om die te achterhalen. De politie spreekt van “een zeer trieste gebeurtenis”, en onderzoekt wat er aan de steekpartij voorafging en wat de relatie is tussen verdachte en slachtoffer.