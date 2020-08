SOS Kinderdorpen en Unicef roepen Belgen op om inwoners Beiroet te helpen

Zowel SOS Kinderdorpen als Unicef roepen de Belgische bevolking op om de zwaar getroffen inwoners van de Libanese hoofdstad Beiroet financieel te steunen.

Het land vangt al jaren grote groepen vluchtelingen uit Syrië en de Palestijnse gebieden op. Daar kwam de afgelopen maanden de coronapandemie bovenop. Libanon verkeert in economisch zwaar weer. De verwoesting van de haven vorige week door een gigantische verwoestende explosie zal deze situatie alleen maar verslechteren, stellen de niet-gouvernementele hulporganisaties.

“Met pijn in het hart zagen ook wij hoe half Beiroet vernietigd werd”, zegt SOS Kinderdorpen donderdag in een persmededeling. “Tweehonderd mensen lieten het leven, zesduizend raakten gewond. Te midden van al die gebeurtenissen staan dan de kinderen.”

De teams van SOS Kinderdorpen vangen kinderen op die hun ouders kwijtraakten, en gaan op zoek naar hun familie. Ze steunen de meest kwetsbare families met voeding, huisvesting of een financiële bijdrage. Ze bieden psychosociale ondersteuning aan kinderen en ouders met traumatische ervaringen.

Eerder deze week liet Unicef weten dat het zijn noodoproep voor hulpverlening aan kinderen getroffen door de noodsituatie in Libanon heeft verhoogd naar 7,1 miljoen euro. “Want alleen al in Beiroet dreigen een half miljoen kinderen ondervoed te raken”, constateert Unicef. “Zo’n 80.000 kinderen zijn door de explosies in Beiroet ontheemd. Er is directe noodhulp nodig, zoals medische zorg, zuiver water en onderdak. Maar ook psychosociale hulp voor de getraumatiseerde slachtoffers van de ramp.”