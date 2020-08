Het café van Kristof (45) herrijst uit de as na zware brand: “Ik ben niet bij de pakken blijven zitten”

Waasmunster -

Het is een zware periode geweest voor Kristof Persiau (45) van het bruine cafeetje De Welkom in Sombeke. Tijdens de verplichte sluiting van de horeca nam Kristof de tijd om zijn gezellig terras op te knappen, maar in de nacht van 28 op 29 juni, net voor de grote heropening, ging het terras in de vlammen op. Anderhalve maand later herrijst De Welkom uit de as en kan gewezen brandweerman Kristof weer bezoekers ontvangen voor een drankje, lekkere huisgemaakte gerechtjes en vooral twee varianten van het Sint-Bernardusbier. “Na de ramp ben ik niet bij de pakken blijven zitten.”