Vuurzee ten noorden van Los Angeles, honderden mensen geëvacueerd

Ten noorden van de stad Los Angeles in de Amerikaanse staat Californië, woedt er een hevige natuurbrand. De vuurzee verspreidde zich intussen al over meer dan 10.000 hectare grond. Honderden gezinnen werden verplicht geëvacueerd.

De brand ontstond op woensdagnamiddag rond Lake Hughes, en verwoestte een gebied van om en bij de 20 hectare maar won in iets minder dan vier uur tijd aan grootte. De brandweer heeft intussen meer dan 500 brandweerlieden ingeschakeld, die samen met helikopters en vliegtuigen worden ingezet om het vuur te blussen. “Het is een grote brand, ik verwacht dat we hier nog enkele dagen zoet mee zullen zijn,” aldus David Richardson, hoofd van de brandweer van Los Angeles.

Californië wordt wel vaker geteisterd door bosbranden. De meest ernstige en dodelijkste uit de geschiedenis vond plaats in de herfst van 2018. Toen vielen er 86 doden.

