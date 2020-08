Schattig: flamingokuikens zetten hun eerste stapjes in de Antwerpse zoo en zorgen meteen voor nieuw record

Een heuglijke gebeurtenis in de ZOO Antwerpen: maar liefst vier flamingokuikens zetten hun eerste stapjes in hun verblijf in de dierentuin. Deze zomer was er sprake van een heuse babyboom bij de roze vogels van de Antwerpse dierentuin. Nooit eerder waren er tegelijkertijd vier kleintjes in de dierentuin te bewonderen.

Dat is te danken aan één wel erg vruchtbaar koppel dat maar liefst drie bevruchte eieren legde. Uitzonderlijk want normaal gezien legt een flamingovrouwtje maar één ei. De vier donzige steltenlopers stellen het goed en zetten hun eerste stapjes op het groene gras van het flamingoverblijf. “De introductie in de groep is vlot verlopen”, klinkt het bij de verzorgers. “Die vier kuikens samen, dat is een prachtig en bovendien uniek gezicht.”

De donzige kuikens hebben voorlopig een grijze vacht, maar zullen na verloop van tijd ook roze veertjes krijgen.

