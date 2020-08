Anderlecht is bijna weer een speler kwijt: Luka Adzic op weg naar Eredivisie

Anderlecht gaat Luka Adzic weer uitlenen aan een Nederlandse club. De 21-jarige Serviër werd vorig jaar al bij Emmen gestald, nu wordt het waarschijnlijk ADO Den Haag.

Linksbuiten Adzic verhuisde in 2018 van Rode Ster Belgrado naar Anderlecht. Een succes werd die transfer niet: hij kwam in totaal maar aan 150 speelminuten in vijf matchen. Een uitleenbeurt vanaf januari 2020 aan de Nederlandse topklasser Emmen moest soelaas brengen, maar het stopzetten van de competitie door corona gooide roet in het eten. Bij Emmen kwam hij tot 158 minuten in drie matchen, waarin hij één keer scoorde.

Nu wordt het dus waarschijnlijk ADO Den Haag voor Adzic . Dat eindigde afgelopen seizoen op de zeventiende plek, maar ontliep door het nietig verklaren van de competitie degradatie.

