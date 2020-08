Blessing Eleke: de recordtransfer van Beerschot met een neus voor goals (maar ook met een handleiding)

In de aanloop naar de competitiestart in 1A gaf Hernan Losada al aan dat zijn ploeg op aanvallend vlak nog wat versterking kon gebruiken. Dankzij de komst van Blessing Eleke raakte de vacature van centrumspits gisteren ingevuld. De 24-jarige Nigeriaan is veel meer dan een goalgetter. “De fans van Beerschot mogen spektakel van hem verwachten.”

“Dit is een tóptransfer.” Bij ­Beerschot winden ze er geen doekjes om, de verwachtingen rond nieuwkomer Blessing Eleke zijn groot. De Nigeriaan moet de scorende spits worden die al lang op het verlanglijstje stond. Marius Noubissi mag dan wel drie keer de weg naar doel hebben gevonden ­in de laatste twee matchen, extra scorend vermogen was ­zeker niet overbodig. Met de ­Kameroense krachtpatser is het vaak alles of niets. De moeilijkste ballen kunnen zomaar binnenvliegen, de makkelijkste een ­meter of tien naast doel belanden.

Eleke moet dus voor meer offensieve slagkracht zorgen. Met slechts vier doelpunten en één ­assist was zijn laatste seizoen een tegenvaller, maar in zijn eerste jaar voor Luzern was hij wel goed voor zeventien treffers in 39 ­matchen. In Slovenië - hij speelde er drie jaar, bij Gorica en ­Olimpija - en Israël - één jaartje bij Ashdod - stond de teller op 29 goals in 104 competitieduels. “Eleke is een spits met een neus voor doel­punten, hij weet perfect waar hij moet staan”, vertelt Jakob Weber, journalist voor het Zwitserse ­Luzerner Zeitung. “Met zijn doelpunten heeft hij Luzern in zijn eerste seizoen naar een hoger ­niveau gestuwd.”

Complete spits

Maar Beerschot haalt met Eleke meer dan een goalgetter in huis. Met zijn imposante figuur - 88 kg en 1m90 - zou je hem al snel in het hokje van targetmannen ­kunnen duwen, de Nigeriaan wordt echter omschreven als een complete spits. “Technisch goed onderlegd en sterk aan de bal. Ook één tegen één kan hij het ­verschil maken”, zegt Weber. “En als het moet, kan hij zelfs op de flank uitgespeeld worden. Maar zijn beste positie is centraal.”

De fans van Beerschot mogen spektakel van hem verwachten. “Trucjes met de bal, spectaculaire goals, een beetje show… Het hoort er bij hem allemaal bij. Hij is gewoon een leuke aanvaller om naar te kijken. En met zijn snelheid kan je hem ook op de tegenaanval goed uitspelen.” Hernan Losada zal het graag ­horen. De Argentijnse coach wil - net als ­vorig seizoen in 1B - ook in 1A het verschil maken met ­verticaal voetbal. Met Eleke heeft hij alvast een extra optie om zijn geliefkoosde spelletje te spelen.

Foto: BELGAIMAGE

Op het Kiel wil Eleke weer zijn beste niveau halen - zoals in zijn ­eerste seizoen bij Luzern. “Alles ging heel goed in het begin, maar daarna vielen de resultaten ­tegen”, vertelt de aanvaller op de website van de Mannekes. “Er ­waren enkele trainerswissels en ik werd geconfronteerd met een blessure. Daardoor liep het wat minder en raakte het vuur ­uitgedoofd. Ik was toe aan een nieuwe uitdaging. Ik sta te popelen om met deze club groter te worden. Bij Beerschot wil ik ­iedereen blij en trots maken met mijn goals. Van alle aanbiedingen die ik kreeg, was dit voor mij de beste.”

Speciaal karakter

Naast een spits met een neus voor doelpunten is Eleke ook een jongen met een gebruiks­aanwijzing. Niet omdat hij zijn haar wel eens durft te blonderen of op Instagram graag zijn ­gespierde torso toont of poseert voor dure wagens. “Eleke is een goeie jongen, maar ook iemand met een speciaal karakter”, ­vertelt Weber. “Als hij niet speelt of scoort, merk je dat snel aan zijn lichaamstaal. Tijdens een teammeeting durft hij al eens ­ongeïnteresseerd met het hoofd te schudden en na een vervanging in een bekerwedstrijd weigerde hij de hand van coach Thomas Häberli.”

Gemiste transfers naar Anderlecht - anderhalf jaar geleden - en Al Ahly - in januari - vormden mee de voedingsbodem voor het mindere jaar, maar Weber ­verwijst ook naar de moeilijke jeugd van Eleke. Op z’n 16de ­verhuisde de Nigeriaan met zijn oom van zijn geboorteplaats Aba naar Lagos, de grootste stad van Afrika. In de hoop dat zijn ­voetbaltalent ontdekt zou ­worden. Mét succes. Een jaar ­later werd hij tijdens een testmatch ontdekt door de manager van de Flying Sports Academy, een voetbalschool gerund door Italianen die Afrikaans voetbal­talent naar Europa willen ­brengen. Drie keer vertrok hij naar Italië, drie keer keerde hij zonder contract terug. Uiteindelijk belandde hij in Slovenië. “Ik wist niet eens waar dat land lag”, zegt de nieuwe aanvaller van Beerschot daarover in Luzerner Zeitung. “Makelaars beslisten over mijn lot. Ik had geen andere optie en had er alles voor over om in Europa te voetballen.”

Volgens Weber hebben die moeilijke jaren mee zijn karakter ­gevormd. “Blessing is een jongen die vrijheid nodig heeft. In zijn eerste jaar onder René Weiler kreeg hij die vrijheid, speelde hij altijd en scoorde hij zijn doel­punten.” Al heeft die vrijheid soms ook nadelen. “Ploegmaats vinden soms dat hij te lang de bal bijhoudt of niet luistert naar ­instructies.” Eleke - een grote fan van FC Barcelona - ziet het ­anders: “Op training wil ik tips en advies over hoe ik mezelf kan ­verbeteren. Tijdens de wedstrijd moet ik vrij zijn, dan kan ik het beste van mezelf laten zien. ­Aanvallende spelers zijn creatief en hebben ruimte nodig om ­zichzelf te ontwikkelen.” ­Een ­speciaal karakter dus.

Recordtransfer

Benieuwd hoe Losada daar de komende weken en maanden mee zal omgaan. “De sterkte van Beerschot? Dat we een ploeg zijn zonder vedetten”, klonk het de voorbije week op het Kiel. Maar laten we het vooral positief ­bekijken: met Eleke beschikt de Argentijn over een profiel waar veel Belgische clubs naar op zoek zijn én geld voor op tafel willen leggen. Anderlecht bood destijds één miljoen euro om hem een jaar te huren, met een aankoopoptie van vier miljoen euro. Een bod dat werd geweigerd. Zo diep ­hebben ze op het Kiel uiteraard niet in de buidel moeten tasten. Door de financiële problemen van FC Luzern was de Nigeriaanse aanvaller haalbaar voor Beerschot, maar de komst van Blessing Eleke is uiteraard de duurste transfer uit de recente club­geschiedenis. Misschien zelfs wel de duurste ooit op het Kiel.